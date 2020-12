Suíça aprova uso regular de vacina da Pfizer contra covid-19

O órgão regulador da Suíça, Swissmedic, autorizou neste sábado, 19, o uso da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech contra a covid-19 para uso no país. Em nota, a agência lembra que é a primeira vez no mundo em que a autorização para o uso imunizante é dada por meio de um procedimento ordinário, não por um aval de uso emergencial.

A Swissmedic afirma que os dados mostram que o nível de proteção garantido após sete dias da aplicação da segunda dose da vacina é de mais de 90%. A autorização é dada dois meses após a agência ter recebido o pedido das empresas.

“Após uma revisão cuidadosa das informações disponíveis, a Swissmedic concluiu que a vacina covid-19 da Pfizer/BioNTech é segura e seus benefícios superam os riscos”, disse o órgão em um comunicado.