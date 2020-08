‘Superamos o pior da pandemia’, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na coletiva desta sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes que o Estado está “de fato iniciando a descida do platô” em relação ao número de casos e mortes pela covid-19. “Superamos o pior momento da pandemia do coronavírus em São Paulo”, disse.

Segundo Doria, houve redução de mais de 20% no registro de óbitos na média móvel de 14 dias. “Internações estão caindo pela quarta semana consecutiva e a redução nesta semana é de 9%”, informa o governador sobre a semana do dia 23 ao 27 em comparação com a semana anterior. De acordo com dados Secretaria Estadual da Saúde da noite de quinta-feira, 28, o Estado soma 29.415 óbitos por covid-19 e 784.453 casos confirmados.