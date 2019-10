Superintendente do Cade permanece no cargo

Equipe BR Político

O atual Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, deve permanecer à frente do órgão por mais dois anos. Sua recondução ao cargo foi aprovada no plenário do Senado nesta quarta-feira, 02. Dos 64 senadores, 56 aprovaram o nome de Cordeiro, contra 5 que votaram contra sua permanência no conselho.

O Cade é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que tem como objetivo proteger a livre concorrência no mercado. A organização é comandada pelo superintendente-geral, que tem mandato de dois anos e pode ser reeleito uma vez.

Você viu aqui no BRP que Cordeiro teve uma estratégia incomum (mas bastante perspicaz) para enfrentar a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, na terça-feira: levou sua mãe para assistir à sessão. Aparentemente, deu certo. A indicação do economista é associada ao PP.