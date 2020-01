Suplicy convida empresária dos Racionais para ser cabeça de chapa

Alexandra Martins

O vereador Eduardo Suplicy (PT) convidou a empresária dos Racionais, a advogada Eliane Dias, para ser candidata à Prefeitura de São Paulo como cabeça de chapa do partido, em que ele seria o vice, na disputa eleitoral de outubro. A militante ficou “bastante lisonjeada”, no entanto, não aceitou porque, segundo o ex-senador, ela “assumiu muitas responsabilidades na organização dos shows” da maior banda de rap do País.

“Seria interessante termos uma mulher, negra, que pudesse estar à frente (da chapa) e porque ela tem um histórico de luta para prevenir o racismo e promover a igualdade social entre mulheres e homens”, afirmou ele ao BRP nesta quinta, 16. Eliane coordenou o canal SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo por quase quatro anos. Suplicy fez três reuniões “prolongadas” com a mulher de Mano Brown sobre o assunto, mas ela, conta, hoje organiza um festival internacional de música negra que foi feito na África do Sul e em Nova York, com previsão de ocorrer no Brasil no segundo semestre.

Suplicy, que foi o primeiro candidato a prefeito do PT, em 1985, é um dos oito inscritos como pré-candidatos do PT na disputa pela Prefeitura paulistana. Além dele, também tentariam a sorte Jilmar Tatto, Nabil Bonduki, Alexandre Padilha, Paulo Teixeira, Carlos Zarattini, Andreza do Nascimento, a Zazá, e Renato Cândido. O martelo só deve ser batido pelo partido a partir de março, por meio de prévias ou por consenso.