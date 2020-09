Suplicy faz sua 11ª disputa eleitoral: ‘Meu gabinete é um pronto-socorro’

Em campanha pela reeleição para a Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), de 79 anos, fará sua 11ª disputa eleitoral neste ano. O candidato já se elegeu uma vez para deputado estadual, uma para federal, duas para vereador e três para senador. Perdeu uma para prefeito, uma para governador e duas para senador. Eleito como o vereador mais votado de São Paulo em 2016, com 301.446 votos, o parlamentar contabiliza seus projetos e resume: “Meu gabinete é uma espécie de pronto-socorro. Funciona até de madrugada”, disse ao BRP. Ao longo de 3 anos e 9 meses de mandato, ele fez 7 mil atendimentos no gabinete que geraram ofício.

“Eu abri mão de minha pré-candidatura a prefeito de São Paulo para dedicar-me totalmente à instituição da renda básica pela cidadania no Brasil e no mundo enquanto eu estiver com vida. Quero ver se eu consigo esse objetivo. Só do dia 23 de marco até agora, eu fiz cerca de 270 conversas com representantes de mais 20 Estados brasileiros e 4 países sobre o assunto. A cada dia, faço três, quatro, cinco lives. Estou dedicado a isso até instituírem a renda básica como um direito incondicional para todos”, reafirmou.