SUS poderá ter de publicar lista de espera por atendimento

Marcelo de Moraes

Projeto apresentado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) determina que o Sistema Único de Saúde (SUS) publique e atualize, no site oficial na internet, a lista dos pacientes que aguardam por consultas. Se o projeto for aprovado, essa publicação terá de ser discriminada por especialidade, e mostrando também as filas por exames, intervenções cirúrgicas ou outros procedimentos.

“Queremos oferecer uma ferramenta para o cidadão ter acesso ao sistema, garantindo transparência na rotina e processamento das demandas dirigidas ao SUS. O Sistema é financiado com os tributos pagos por toda a sociedade, que tem o direito de saber de que forma o atendimento vem sendo prestado”, afirma o deputado Elias Vaz.