SUS precisa de R$ 420 bilhões a mais, calcula Mandetta

Embora tenha endossado o discurso do presidente Jair Bolsonaro ao criticar medidas extremadas de confinamento social em razão da pandemia do coronavírus, o ministro Luiz Henrique Mandetta calcula um gasto a mais de R$ 420 bilhões do SUS para combater a covid-19, segundo projetou em documento enviado ao ministro Paulo Guedes e obtido pelo Estadão. Nele, o titular da Saúde admite haver subnotificações. “Como na maioria dos países”, os números de infectados no Brasil têm crescido de forma exponencial. “E há indícios de que estejam subestimados.” O orçamento do ministério previsto para todas as ações da pasta neste ano é de cerca de R$ 125,5 bilhões.

Na justificativa, a pasta alerta que a prevenção de uma epidemia se torna mais desafiadora e cara quando há falhas na prevenção de surtos. “A mitigação da epidemia continua sendo a única opção política. Atrasos na detecção e controle são, em última análise, muito caros, porque os custos de contágio e mitigação crescem exponencialmente.”