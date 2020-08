Suspeição de Moro será pautada por Gilmar ‘assim que possível’

Presidente da Segunda Turma do STF, o ministro Gilmar Mendes pretende pautar o processo da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro “assim que possível”, conforme a revista Época. O magistrado já afirmara à CNN Brasil que pretendia pautar o julgamento antes que o ministro Celso de Mello se aposente, no final do ano. A suspeição é objeto de habeas corpus do ex-presidente Lula na Corte, impulsionado após o site The Intercept Brasil mostrar evidências de que Moro atuou em parceria com os acusadores de Lula no Ministério Público Federal. A defesa do réu também condena o fato de que o ex-juiz foi nomeado ministro do presidente Jair Bolsonaro, adversário político de Lula.