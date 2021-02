Suspenso julgamento no STF sobre imposto de arma

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista nesta terça-feira, 9, e suspendeu um julgamento sobre resolução do governo Jair Bolsonaro que busca zerar a alíquota sobre importação de revólveres e pistolas. A medida foi publicada em dezembro pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), mas foi suspensa por liminar do ministro Edson Fachin. A decisão foi tomada em uma ação movida pelo PSB.

Não há previsão de quando Barroso vai liberar o caso para julgamento. Apenas Fachin já votou no julgamento. Segundo alegou o ministro, a medida anunciada pelo governo tem o potencial de contradizer o direito à vida e o direito à segurança. As informações são de Rafael Moraes Moura e Paulo Roberto Netto, do Estadão.