Tabata levanta armas contra Ciro: ‘Espalha fake news’

Equipe BR Político

Suspensa do PDT por votar favoravelmente à reforma da Previdência, Tabata Amaral (SP) levantou armas contra um dos principais caciques do partido, Ciro Gomes. A deputada disse que Ciro “não é tão diferente” dos petistas e bolsonaristas, foco das críticas do pedetista nos últimos tempos. “Agora o Ciro Gomes que fica falando um monte de mentira, espalhando fake news pra garantir a eleição, pra mim não é tão diferente assim do que ele tá criticando”, disse Tabata ao site Congresso em Foco.

Antes de votar pela reforma da Previdência, Tabata chegou a ser cotada pelo PDT para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Hoje a deputada está suspensa da sigla, o que significa que ela não pode participar de comissões, nem ser relatora de projetos na Câmara dos Deputados.