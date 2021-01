Tabata chama de ‘compra de voto’ verba liberada à vésperas de eleição

A deputada Tabata do Amaral (PDT-SP) classificou como “compra de voto” a liberação, via Ministério do Desenvolvimento Regional, de R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais.

Como revelou o Estadão, a oferta de recursos foi feita no gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos. A Secretaria de Governo, que o general comanda, virou o QG das candidaturas dos governistas Arthur Lira (Progressistas-AL), que disputa o comando da Câmara, e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), do Senado.

“A liberação de recursos condicionada a apoio nas eleições do Congresso é compra de voto. Não há nada de ‘nova política’ nas atitudes de Bolsonaro. Isso é a má política do toma lá da cá. Dinheiro para vacina e auxílio não tem, mas para se manter no poder tem, @jairbolsonaro?”, escreveu a parlamentar no Twitter.

A eleição nas duas Casas Legislativas está marcada para a próxima segunda-feira, 1º.