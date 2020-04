Com a possível saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, aumentam as críticas contra o governo por essa possibilidade.

“É difícil de acreditar que, com 204 mortes por #coronavírus em apenas 24 horas, o presidente esteja considerando demitir o Luiz Henrique Mandetta por Twitter. É hora de trabalho sério e continuado, focado em combater a doença. Não é momento para picuinha. #FicaMandetta”, afirmou a deputada Tabata Amaral (PDT-SP).