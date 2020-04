Tabata ‘de olho’ em ações de Weintraub durante pandemia

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP), uma das responsáveis pelo pedido de impeachment do ministro Abraham Weintraub que acabou arquivado, avisou que está “monitorando” as ações do MEC durante a pandemia. O maior “absurdo” apontado pela deputada até agora foi a ideia de “premiar” universidades federais que continuem trabalhando durante a quarentena. “Isso é um absurdo. Justamente as que não estão conseguindo dar aula a distância são as que precisam de mais apoio. Só aprofundaria a desigualdade”, escreveu no Twitter. “Estamos monitorando as ações do MEC.

