Tabata diz que Ciro pensa como ela sobre Previdência

Equipe BR Político

Para a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), o ex-ministro Ciro Gomes (CE) muito praguejou contra ela, sugerindo ironicamente que ela fosse para as trincheiras do MBL, mas que, na verdade, o ex-presidenciável acredita, como ela, que a reforma da Previdência proposta pelo atual governo é necessária. Seu voto a favor da PEC contrariou a posição do PDT, mas sua eventual expulsão da legenda anda em banho-maria. “Então, quando ele (Ciro) inventa um monte de coisas sobre mim, descarta minha trajetória, me ofende, não porque ele pensa diferente de mim, porque no fundo eu não acho que ele pensa muito não, a (reforma) que a gente aprovou é muito parecida com a que ele defendia, mas porque eu não segui a orientação de uma pessoa…Eu acho que isso, eu não sei, talvez ele não acreditasse tanto assim que eu era capaz e que eu era inteligente para tomar decisões, estudar e etc”, disse ela ao site Poder360.