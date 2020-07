Maia afirma que PEC do Fundeb ficará para semana que vem

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) informou em coletiva nesta terça-feira, 14, que o novo texto da proposta de emenda constitucional que institui o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) irá ao plenário da Câmara apenas na próxima segunda-feira, 20. O deputado havia expressado a intenção de levar a proposta ainda nesta semana, mas decidiu atender aos pedidos do Planalto e adiar votação para que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou ontem a Brasília, participe do debate.

“O governo pediu que nós construíssemos condições para que o novo ministro pudesse participar do debate junto à deputada Dorinha. A deputada está aguardando o convite do ministro para poder discutir o texto”, disse Maia. Dorinha Rezende (DEM-TO) é a relatora da PEC na Câmara e apresentou o novo texto da proposta na última sexta-feira, 10. Parlamentares da frente de educação têm pressionado pela votação o mais cedo possível do texto, já que fundo atual é temporário e será extinto em dezembro se o novo Fundeb não for regulamentado a tempo.