Tabata: ‘Governo quer dar golpe na Educação’

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) classificou a ideia do governo de usar parte dos recursos previstos para o Fundeb para o chamado Renda Brasil como um “golpe na Educação”. A deputada, que participa ativamente dos debates sobre o tema na Câmara, pediu aos seus seguidores para pressionar outros parlamentares a não votar o relatório do governo, que diminui repasses ao fundo para utilizar no novo programa.

“O governo, que até aqui se ausentou completamente da discussão, apresentou um novo relatório para o Fundeb, que quando comparado com o nosso reduz a complementação da União de 20% para 15%”, explicou a parlamentar.

“Com isso 820 municípios ficam de fora e não receberão nem um centavo da união. Eles acham que vai ser mais fácil tirar dinheiro da Educação do que apresentar uma reforma tributária ou combater os muitos privilégios que ainda existem. O que nós precisamos dizer é que não será mais fácil. Que nós vamos lutar tanto pelo Fundeb quanto pela renda básica”, pediu Tabata.

O governo, que já vinha sinalizando a ideia há alguns dias, apresentou o novo relatório aos parlamentares na noite do último sábado. Paulo Guedes e sua equipe econômica desejam utilizar parte dos recursos do Fundeb para financiar o chamado Renda Brasil, programa do governo que planeja unir diversos programas sociais em um só.