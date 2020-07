Tabata lembra: ‘Estamos há 18 dias sem ministro da Educação’

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) lembrou que já são 18 dias que o Brasil não tem oficialmente um ministro da Educação. “As redes escolares precisam se organizar, mas estão sem o apoio do órgão mais importante para a educação no Brasil”, afirmou. Em entrevista ao BRPolítico na última semana, a parlamentar ressaltou que muitos debates importantes estão parados há tempos. Por exemplo, a organização do Enem deste ano e um protocolo para a volta às aulas em segurança. “É crucial darmos um norte para a nossa juventude, sob o risco de perdemos uma geração inteira”, completou Tabata.

Estamos há 18 dias sem ministro da Educação. As redes escolares precisam se organizar, mas estão sem o apoio do órgão mais importante para a educação no Brasil. É crucial darmos um norte para a nossa juventude, sob o risco de perdemos uma geração inteira! — Tabata Amaral 🇧🇷 (@tabataamaralsp) July 6, 2020