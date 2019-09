Tabata ‘não recebeu convite formal’ do PSDB

Equipe BR Político

O PSDB estenderia vários tapetes vermelhos para a deputada Tabata Amaral (PDT-SP), “o rosto, alma e coração do novo PSDB”, como já disse o governador João Doria, mas a parlamentar da sigla de Ciro Gomes nega que tenha recebido “convite formal” para se filiar ao partido dos adversários do ex-ministro. “Não procedem quaisquer especulações sobre o tema”, escreveu a jovem de 25 anos, no Twitter, nesta tarde de quinta, 15.