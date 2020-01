Tabata quer explicações de Weintraub sobre erros do Enem

Equipe BR Político

A deputada Tabata Amaral protocolou, nesta sexta-feira, 24, um requerimento na Comissão de Educação para convocar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a prestar esclarecimentos sobre os erros do Enem. Até a última quarta, o MPF recebeu 250 queixas de estudantes sobre os erros. De acordo com explicação da gráfica Valid, responsável pela prova, as falhas na impressão resultaram na correção das provas com gabaritos de versão diferente.

“Acabei de protocolar o primeiro requerimento da Comissão de Educação do ano, convocando o Ministro Weintraub para prestar esclarecimento sobre o Enem. Precisamos de respostas sobre o que de fato ocorreu e garantias de que nenhum aluno será prejudicado. #erronoenem #erronosisu”, anunciou a parlamentar pelo Twitter.

Acabei de protocolar o primeiro requerimento da Comissão de Educação do ano, convocando o Ministro Weintraub para prestar esclarecimento sobre o Enem. Precisamos de respostas sobre o que de fato ocorreu e garantias de que nenhum aluno será prejudicado. #erronoenem #erronosisu — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) January 24, 2020

O MEC tem dito que nenhum estudante foi prejudicado e que vai dar todos os esclarecimentos ao MPF. Segundo a pasta, houve erro em 5.974 provas, de 3,9 milhões participantes da edição.