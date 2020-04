Tabata quer o adiamento do Enem

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP), muito ligada às pautas da Educação, afirmou que é favorável ao adiamento do Enem. Na última quarta-feira, 1, o PDT apresentou ação ao STF pedindo mudanças nas datas do exame por conta da crise do novo coronavírus. A sigla argumenta que os prazos devem levar em consideração as centenas de escolas fechadas em diversos Estados como forma de prevenção ao coronavírus.

“Apoio o adiamento do Enem. Enquanto alguns alunos têm o privilégio de continuar as aulas via EAD, outros estão desesperados, sem internet e sem comida na mesa. É cedo para definir a data final, mas é urgente darmos aos alunos a tranquilidade de que #NenhumAlunoFicaráParaTrás”, escreveu Tabata, na noite de sexta-feira, 3, no Twitter.