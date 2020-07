Tabata quer PL garantindo direitos para entregadores de aplicativo

Após o protesto de entregadores de aplicativo no início do mês, a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) decidiu protocolar um projeto de lei atendendo algumas das demandas da categoria. O PL prevê que as empresas forneçam obrigatoriamente equipamentos de proteção em meio à pandemia do novo coronavírus. Além disso, obriga as plataformas a pagarem, por hora trabalha, o equivalente ao salário mínimo acrescido de férias e 13º salário.

“O que a minha proposta busca é justamente assegurar direitos básicos, ou seja, ampliar os direitos desses trabalhadores. Nosso intuito nunca foi engessar ou burocratizar, tampouco colocar em risco a autonomia e flexibilidade inerentes a essa relação de trabalho”, disse a parlamentar.