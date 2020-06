Tabata: ‘Saída é um alívio para milhões de jovens’

Uma das principais opositoras de Abraham Weintraub no Congresso, a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) viu como um “alívio” a saída do ministro do MEC. ” A saída do pior ministro da educação da história é um alívio para milhões de jovens brasileiros”, afirmou. A parlamentar, entretanto, não quis relacionar a decisão com o outro fato relevante do dia: a prisão de Fabrício Queiroz. “Não fosse uma crônica de morte anunciada, diria que a saída do Weintraub, hoje, seria artimanha do PR para abafar a prisão do Queiroz.”

