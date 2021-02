Talíria é a nova líder do PSOL na Câmara

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) assumiu, nesta quarta-feira, 3, a liderança do PSOL na Câmara e ficará à frente da bancada até o final do ano. O nome da parlamentar foi confirmado em reunião de bancada na manhã de hoje. A parlamentar afirma que seu compromisso será colocar em pauta temas defendidos pelo partido, como impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o retorno do auxílio emergencial e o combate à pandemia, com ampliação da vacina para o conjunto da população.

“Minha liderança será baseada no diálogo com os movimentos sociais. Colocarei em pauta nossas propostas, conectadas com os interesses do povo, da classe trabalhadora, da população negra, das mulheres, dos povos indígenas e comunidades quilombolas e da população LGBTQI”, diz em nota.