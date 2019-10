Tapas e beijos entre o governo e a Igreja

Gustavo Zucchi

O final de semana foi bastante intenso no que diz respeito à relação do governo de Jair Bolsonaro com a Igreja Católica. Aliados do presidente e membros do clero trocaram sopapos verbais e beijos. A relação já não estava das melhores por causa do Sínodo da Amazônia, evento que foi atacado por bolsonaristas durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), organizada por Eduardo Bolsonaro. De Aparecida, durante missa em homenagem a padroeira, o bispo Dom Orlando Brandes contra-atacou, falando do “dragão do tradicionalismo” e classificando a direita como “violenta e injusta”.

A ministra Damares Alves, que professa a fé evangélica, respondeu durante o CPAC: “Uma liderança disse hoje que é para ter cuidado com o dragão do conservadorismo. Devem estar preocupados com nós, porque somos terrivelmente cristãos”.

Enquanto isso, em Roma, o vice-presidente Hamilton Mourão demonstrou postura mais amistosa com a Igreja. Representando o governo brasileiro na ausência de Bolsonaro por ocasião da canonização de Irmã Dulce, Mourão esteve com o papa neste domingo e ouviu até mesmo uma brincadeira sobre a velha rivalidade entre Brasil e Argentina. “Cumprimentando o Santo Padre, dele recebi uma pergunta difícil: quem é o melhor, Pelé ou Maradona? Saí-me diplomaticamente: os dois!”. De volta para Aparecida, Dom Brandes abrandou a homilia na presença do presidente da República. Bolsonaro, por sua vez, foi recebido entre aplausos e vaias pelos católicos presentes na basílica.