Tarcísio atrás de ‘selo verde’ para concessões

Gustavo Zucchi

Apesar da aparente política ambiental heterodoxa em relação ao resto do mundo, o governo de Jair Bolsonaro foi atrás de um “selo verde” para projetos de concessão de ativos do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas comemorou a assinatura do memorando de entendimentos Iniciativa Climate Bonds. Isso irá permitir aos investidores acesso ao financiamento no mercado pró meio-ambiente (chamados de green bonds).