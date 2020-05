Tarcísio coloca Bolsonaro ao lado de Roosevelt e Churchill

Considerado um dos ministros “mais técnicos” da gestão Bolsonaro, o titular de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em ato de bajulação, comparou Jair Bolsonaro aos estadistas americano Franklin Delano Roosevelt, autor do programa New Deal, e ao britânico Winston Churchill, durante reunião ministerial do dia 22 de abril, conforme mostra o vídeo divulgado ontem pelo ministro Celso de Mello, do STF.

A declaração precede a venda que faz aos demais ministros de seu programa de concessão, que, segundo ele, poderá render R$ 250 bilhões aos cofres da União lá para 2023 ou 2024, mas lembrando que é preciso fazer “alguma coisa imediata”.

“O Banco Central injetou um monte de liquidez aí no sistema pro dinheiro não ficar empossado, e aí preservando o caixa para atuar, né? Na … nesse projetos de infraestrutura que vai ser fundamental. Então eu acho que é essa linha que nós precisamos ter, né? E … tivemos aí dois caras aí na história recente que pegaram terra arrasada e entraram pra História. Um foi o Roosevelt, o outro foi o Churchill. O terceiro vai ser o Bolsonaro.”