Tarcísio comemora base na Antártica

Equipe BR Político

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou a reinauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz em suas redes sociais. Tarcísio está no continente junto com comitiva brasileira liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

Em vídeo, o ministro comemora dizendo que agora “o Brasil faz parte de um seleto grupo de países que possuem estrutura de pesquisa no continente Antártico”. Apesar de cortes sofridos na área de pesquisa nas universidades públicas ao longo de 2019, Tarcísio salienta que a base é importante para os pesquisadores dos campos de Oceanografia, Meteorologia, Química e Biologia. “Passamos a ter instalações muito melhores do que tínhamos no passado.”