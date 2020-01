Tarso questiona Lula sobre torcida para governo dar certo

Equipe BR Político

Defensor da chamada refundação do PT, o ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro, que afirmou lá atrás, em 2005, que o partido “dilapidou” seu capital moral, não concorda com o ex-presidente Lula de que não se pode torcer para que tudo dê errado com o atual governo. Segundo Lula, “mesmo quem votou contra o Bolsonaro tem que saber o seguinte: ele é presidente. Eu vou ficar torcendo para que dê tudo errado? Não”, disse ele ao UOL.

Tarso rebateu no Twitter nesta segunda, 27, que “dar certo é aceitar que ele (Jair Bolsonaro) viabilize uma política necrófila, de liquidação da soberania e de destruição do Estado de Direito”.