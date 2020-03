Tasso avisa: corte no Bolsa Família pode fazer Nordeste romper com governo

Equipe BR Político

O Bolsa Família deverá abrir um novo foco de crise entre o governo e o Congresso. Integrantes das bancada nordestina consideraram um absurdo a notícia, revelada pelo Estadão, que na distribuição do programa, a região foi contemplada com apenas 3% dos novos benefício, mesmo sendo a mais pobre do País. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) já anunciou que vai pedir a convocação do ministro Onyx Lorenzoni, responsável pela execução do programa para explicar o que está acontecendo. Para Tasso, se os números forem confirmados sem uma explicação justa, isso poderá representar o rompimento do Nordeste com o governo.

“Uma das extravagâncias mais perversas que já vi de um governo foi essa noticia recente que, na distribuição do Bolsa Família, coube ao Nordeste brasileiro, reconhecidamente região mais pobre e necessitada, apenas 3%. Estou solicitando a convocação, com urgência, do Ministro da Cidadania para vir ao Senado Federal e explicar esse fato, para que possamos tomar as medidas cabíveis. Isso pode significar o rompimento do Nordeste com o Governo Federal”, afirmou o senador nas suas redes sociais.