Tasso lê relatório da Previdência na CCJ

Equipe BR Político

O senador Tasso Jereissati, relator da reforma da Previdência no Senado, já começou a leitura de seu parecer sobre a proposta na CCJ do Casa, marcada para as 11h desta quarta-feira, 28. No texto, ele fez dez mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara. Para não atrasar a tramitação da reforma, Tasso decidiu suprimir quatro itens votados pelos deputados e acrescentar outros seis na chamada PEC Paralela. Nesse pacote, está a inclusão de Estados e Municípios na reforma. A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), anunciou que há um acordo para que seja concedida vista ao senador que solicitar. Ainda segundo ela, a votação da constitucionalidade do relatório de deve ocorrer na semana que vem.

