Tasso pede antecipação do seguro-defeso

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) encontrou com a ministra Tereza Cristina e fez um pedido para a atual titular da pasta da Agricultura: a antecipação do seguro-defeso para pescadores de áreas atingidas pelas manchas de óleo no litoral do Nordeste. Como ela já havia adiantado para o Estadão, o benefício deve ser liberado ainda neste mês para quem estiver em pontos do litoral em que o óleo foi identificado.