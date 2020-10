Tatto tem que caminhar ‘com as próprias pernas’, diz Lula

O ex-presidente Lula reiterou nesta quarta, 7, que o PT está disposto a fazer parte de uma frente ampla de forças políticas para combater o bolsonarismo somente se os demais partidos assumirem o compromisso de “recuperarem os direitos dos trabalhadores”, citando exemplos de alianças já feitas pelo partido com representantes da direita, como o apoio do PT ao então candidato Mário Covas (PSDB) no segundo turno da eleição paulista em 1994. Segundo disse em sabatina ao El País, não dá para formar um bloco partidário “sem saber o que vai passar com o povo pobre”. “Só tem sentido se for para devolver ao povo trabalhador os direitos que tiraram dele”, reforçou. Lula minimizou sua pouca empolgação com a candidatura de Jilmar Tatto (PT) à prefeitura de São Paulo, dizendo que cabe ao candidato, e não a ele próprio, arrancar na disputa. “Ele tem que caminhar com as próprias pernas”, teorizou.

O ex-presidente considerou “um luxo” a capital paulista ter três candidatos da ala mais progressista, em que pese Marcio França (PSB) flertar com o bolsonarismo, reforçando mais uma vez a importância maior dada pelo partido ao segundo turno da disputa municipal, uma vez que Guilherme Boulos (PSOL) “é um amigo”.