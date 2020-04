Taxa de isolamento em SP sobe de 47% para 59%, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta tarde de segunda, 13, que a taxa de isolamento social no Estado subiu de 47% para 59% no domingo,12, segundo dados obtidos das operadoras de telefone. Na sexta, 10, o chefe estadual alertou sobre a possibilidade de a Polícia Militar abordar pessoas que furarem por meio de aglomerações o distanciamento. Doria agradeceu à população e aos prefeitos. Segundo ele, a meta agora é se aproximar dos 70%. De acordo com o Estado, o Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP) conta com o apoio das quatro operadoras que atuam em São Paulo, Claro, Vivo, Oi e Tim, e mapeia aglomerações com mais de 30 mil pessoas em bairros estratégicos da capital e em municípios com população superior a esse número. A fiscalização é feita por meio de sinais telefônicos. “Não estamos celebrando nada ainda. Temos que continuar dentro desse patamar”, disse o governador, considerando que os 59% haviam sido atingidos anteriormente.