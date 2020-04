Sete Estados no País possuem taxa de letalidade pela covid-19 maior do que a média nacional, que está em 6,4%. Quatro deles estão na Região Nordeste. São eles: Alagoas (9%); Amazonas (8,5%); Paraíba (12,5%); Pernambuco (8,9%); Piauí, (7,5%); Rio de Janeiro (8,7%); e São Paulo (7,1%), de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.