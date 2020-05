Taxa de ocupação de UTIs no Rio chega a 90%

Nesta segunda-feira, 25, a cidade do Rio de Janeiro iniciou a semana com 282 pessoas com suspeita de covid-19 aguardando uma vaga em hospitais da rede pública. Desse total, 201 pacientes precisam de um leito em UTI. A capital está com 90% de seus leitos de tratamento intensivo ocupados na rede pública. O Estado é o segundo em número de casos confirmados da doença.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em toda a rede SUS da cidade – que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais – há 1.908 pacientes internados com suspeita da doença, sendo 669 em UTI. A situação nos leitos de enfermaria é um pouco melhor – 81% para os pacientes com covid-19.

Desde o início da pandemia, a prefeitura do Rio abriu 922 leitos exclusivos para o tratamento da covid-19, segundo dados da secretaria da saúde. Desse total, 204 são leitos de UTI, informou o Broadcast Político.