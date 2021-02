TCU dá prazo de 7 dias para Saúde esclarecer ações contra variante de vírus

O Tribunal de Contas da União deu prazo de 7 dias para que o Ministério da Saúde informe à corte sobre as políticas adotadas pelo governo federal diante de novas cepas do vírus causador da covid-19 em ofício enviado nesta sexta, 5, à pasta.

O ministério deve esclarecer os seguintes pontos:

a) ações e iniciativas relativas à adoção de protocolos de identificação, acompanhamento, mapeamento e rastreamento de novas cepas variantes da linhagem do Sars-CoV-2, em parceria com instituições de pesquisa;

b) ações e iniciativas relativas à elaboração de programa de testagem para identificar a disseminação de novas variantes da linhagem do Sars-CoV-2 pelo país;

c) entendimento do Ministério da Saúde sobre a necessidade de definir orientações específicas para o manejo de pacientes transferidos do Amazonas para outros estados, com a finalidade de impedir a disseminação das novas variantes da linhagem Sars-CoV-2 no país;

d) entendimento do Ministério da Saúde sobre a necessidade de comunicar a população em relação à identificação de variantes da linhagem do Sars-CoV-2 e à orientação quanto às condutas a serem seguidas para impedir a transmissão do vírus;

e) eventuais ações e iniciativas destinadas a impedir a entrada e a disseminação de novas variantes da linhagem Sars-CoV-2 pelo país;

f) eventuais ações e iniciativas em portos e aeroportos destinadas a impedir a entrada e a disseminação de novas variantes da linhagem Sars-CoV-2 pelo país;

g) ações em andamento para elaboração de plano de gestão de riscos ou de contingência para o caso de as vacinas adquiridas não serem efetivas contra as novas cepas identificadas;

h) ações em andamento para garantir a aquisição de vacinas que ofereçam proteção contra as novas variantes da linhagem Sars-CoV-2 recentemente identificadas.