TCU deve suspender decisão de excluir a Folha de licitação

Equipe BR Político

Em resposta à decisão do presidente Jair Bolsonaro de excluir a Folha de uma licitação da Presidência para assinatura de jornais e revistas, ministros do TCU discutem a possibilidade de conceder uma medida cautelar para que a licitação seja suspensa.

Depois que o subprocurador geral do MPF junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu na sexta-feira, 29, que o Tribunal apure os motivos da tentativa de banir o jornal do certame, houve uma troca de mensagens entre os ministros que aponta na direção da cautelar, segundo o colunista Lauro Jardim, no Globo.

A cautelar deve demorar alguns dias para sair. O ministro Vital do Rego é quem deve enviar a representação à área técnica do TCU. Depois, a decisão vai ao plenário para que seja confirmada. A tendência é que a suspensão da licitação seja decidida por larga maioria.