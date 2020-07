TCU mostra que Bolsonaro mais do que dobrou número de militares no governo

Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que o número de militares no governo de Jair Bolsonaro mais do que dobrou em relação ao que havia com Michel Temer (MDB). Ao todo, são 6.157 militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis. Quando o emedebista deixou o Palácio do Planalto, eram 2.765 integrantes das forças armadas. O levantamento foi feito a pedido do ministro Bruno Dantas.

Só no primeiro escalão do governo, são oito ministros com passagem pelas Forças Armadas: Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Eduardo Pazuello (Saúde).

Confira os dados levantados pelo TCU: