TCU tem sessão com bronca ao governo e cobrança por ‘plano de saída’

A sessão do Tribunal de Contas da União (TCU) desta quarta-feira, 23, teve bronca dos ministros da Corte para o governo federal. Puxados por Bruno Dantas, os magistrados classificaram o atual quadro da economia brasileira como “gravíssimo” e cobraram do Planalto e de Paulo Guedes um “plano de saída” do Brasil para a crise atual.

A corte julgava o Acompanhamento dos resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União no 3º bimestre de 2020. Dantas criticou a atuação da equipe econômica, dizendo que a sensação é de que o País está “à deriva” e que é preciso que seja apresentado um plano a curto e médio prazo.

Outro ponto que foi alvo de censura foi a insistência na criação de uma “nova CPMF”, um dos xodós defendidos pelo time de Guedes. O ministro disse que “apenas o contribuinte será onerado”, sem que as classes mais baixas consigam usufruir do aumento de arrecadação. “Não adianta aumentar a arrecadação, pois o teto é fixo”, disse.