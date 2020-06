TCU vai investigar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu autorizar a abertura de investigação sobre as despesas feitas por Jair Bolsonaro com o cartão corporativo. As despesas do presidente são sigilosas por razões de segurança, mas tiveram seus totais bastante altos em relação aos governos anteriores. Por causa disso, o

TCU aceitou a solicitação feita pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) e abrirá o procedimento.

O senador também pediu que as despesas do presidente com o cartão fossem tornadas públicas. O TCU, porém, não aceitou essa solicitação. Mas, se irregularidades forem constatadas, esses dados deverão ser disponibilizados.

“Transparência é fundamental. É instrumento de combate à corrupção”, afirmou Contarato.