Tebet: ‘A luta não significa necessariamente buscar a vitória’

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) anunciou nesta quinta-feira, 28, que sairá como candidata independente à presidência do Senado. Simone, que era candidata do MDB para enfrentar Rodrigo Pacheco (DEM-MG), viu sua própria sigla abrir mão da disputa e negociar com o democrata espaço na mesa diretora. Diante da dificuldade, a senadora agradeceu ao líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), e disse que “a luta, a caminhada” não significa “buscar a vitória”.

“Não significa necessariamente buscar a vitória, mas uma vitória. E essa vitória podemos dizer que a mulher brasileira tem uma candidata ao Senado Federal”, afirmou. Ela minimizou a decisão de parte da bancada do MDB de negociar com Davi Alcolumbre (DEM-AP) e disse que se trata de uma “decisão de foto íntimo”, com “interesses regionais”.

Mas cutucou o atual ocupante da presidência da Casa ao ser questionada sobre as negociações com emedebistas e a suposta “falta de independência” de Alcolumbre e seu candidato em relação ao governo federal. “Essa é uma pergunta que tem que ser feita a ele”, afirmou.