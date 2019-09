Tebet: ‘Não há possibilidade de reforma voltar para a Câmara’

Equipe BR Político

Enquanto o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), discute com técnicos da Casa sobre a possibilidade de alterar o parecer da proposta e evitar que o texto precise voltar à Câmara, o que atrasaria a tramitação da PEC, duas mudanças que Tasso fez no texto principal foram questionadas por técnicos legislativos.

Nesta quarta-feira, 11, após conversar com o relator, a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), foi firme ao afirmar que “não há possibilidade de (a PEC) voltar para a Câmara”. Para alguns consultores do Senado, duas alterações no relatório mexem no mérito da reforma. “Se houver um risco de questionamento judicial, ele tira do texto principal suprimindo e aí ver se inclui ou não na PEC paralela”, completou Simone.