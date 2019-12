Tebet pauta para semana que vem 2ª instância na CCJ do Senado

Equipe BR Político

A presidente da CCJ do Senado, senadora Simone Tebet (MDB-MS), marcou para semana que vem a discussão na comissão a respeito do projeto de lei que permite a prisão após condenação em segunda instância. A decisão de Tebet contraria o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que prefere aguardar a votação do tema na Câmara, para só depois pautar a proposta no Senado. “É meu dever pautar imediatamente para a próxima sessão da CCJ do Senado, como primeiro item da pauta, o projeto de lei do senador Lasier Martins”, afirmou Tebet.

A estratégia de esperar a votação da Câmara é criticada por 43 senadores favoráveis à prisão após condenação em segunda instância. O grupo entregou nesta quarta-feira, 4, um manifesto pedindo maior celeridade na votação da proposta no Senado. Eles alegam que Alcolumbre está adiando a discussão na Casa, segundo informações do Broadcast Político. Como você leu no BRP, a Câmara instalou nesta quarta-feira, 4, uma comissão especial para debater o tema, mas a discussão não deve ser pacífica.