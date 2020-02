Tebet quer votação da PEC dos fundos antes do Carnaval

Equipe BR Político

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou nesta quarta-feira, 5, que quer votar a PEC dos fundos públicos antes do Carnaval. A data ideal, segundo ela, seria 19 de fevereiro, um dia antes do início da festa. O cronograma de cotação da PEC foi definido pela comissão nesta manhã, mas quem define a pauta do plenário é o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O projeto propõe a extinção de mais de 250 fundos públicos e a aplicação do dinheiro em desenvolvimento social e infraestrutura com a exigência de que o superávit desses fundos, que corresponde a R$ 219 bilhões de recursos parados, seja destinado para amortização da dívida pública. O texto original da PEC foi apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no pacote de medidas econômicas apresentado como Plano Mais Brasil.