Tedros alerta para alta de casos de covid-19 na Europa e Américas

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, alertou sobre o aumento do número de casos de covid-19 no mundo, “sobretudo na Europa e nas Américas”, durante entrevista coletiva virtual, nesta segunda-feira, 12.

Tedros apontou que “muitas cidades e países também estão reportando um aumento nas hospitalizações e na ocupação de UTIs.” O diretor-geral pediu para que as pessoas continuem seguindo as medidas de segurança, mas lembrou que o quadro da doença no mundo é muito irregular. “Quase 70% de todos os casos da covid-19 reportados globalmente na última semana são de dez países e quase a metade dos casos vêm de apenas três países”, disse.

Brasil

O diretor-executivo da organização, Michael Ryan, celebrou a diminuição no número de novos casos e mortes no Brasil, mas pontuou que a desaceleração da doença no País “não exclui um novo pico” adiante. Segundo Ryan, “o fato de que a doença está desacelerando não significa que ela não vá ganhar força de novo.”

Assim como Tedros, ele pediu atenção e vigilância aos brasileiros, principalmente porque o País é muito grande, por isso um recuo no número geral não significa a ausência de regiões com quadros mais graves de contaminações.