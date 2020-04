Teich admite não saber quando será pico da pandemia no Brasil

O ministro da Saúde, Nelson Teich, reforçou em sessão do Senado que não sabe quando será o pico da pandemia de coronavírus no Brasil. Admitiu também que uma segunda onda da doença não é apenas possível, mas fonte de preocupação. “Não sei e ninguém sabe quando será o pico do coronavírus. A possibilidade de segunda onda é real. Há pessoas que tiveram doença duas vezes”, disse.

Apesar de tudo isso, o ministro pagou seu pedágio ao discurso de Jair Bolsonaro contra a quarentena.”Ficar em casa é genérico demais, está sendo desenhado para algumas pessoas, não para todas. Isso vai ser detalhado”, disse Teich. “Não vou discutir o comportamento do presidente “, completou.