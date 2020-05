Teich diz que estamos ‘sem capacidade de saber o que vai acontecer’

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich afirmou na noite de domingo, 24, em entrevista à Globonews que, neste momento, não sabemos o que vai acontecer com o coronavírus no Brasil, como a doença vai evoluir e quanto tempo vai durar a pandemia. “Navegamos hoje em situação de absoluta incapacidade de enxergar o que vai acontecer pela frente.”

Ele se demitiu do cargo após passar menos de um mês no comando da pasta. Temporariamente, o lugar que foi de Teich está sendo ocupado pelo general Eduardo Pazuello, que era secretário-executivo da pasta. Teich disse que o próprio militar afirmou a ele que não tem intenção de permanecer no cargo. “A proposta dele, não sei como ficou, era que, depois que a pandemia passasse e a coisa se estabilizasse, eles voltariam e seriam substituídos”, disse. “Não podemos ter um pré-julgamento porque ele é militar. Tenho que julgar se ele é competente ou não e para o que ele veio ele é competente.”