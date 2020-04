Teich promete retomar coletivas técnicas na próxima semana

O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, não fez muitos anúncios em sua primeira coletiva após a posse. Ao menos avisou que a partir da próxima semana deve retomar as coletivas técnicas realizadas pela pasta desde o início da pandemia de coronavírus. Teich disse que está avaliando como será o novo modelo. As entrevistas foram abandonadas desde a saída de Henrique Mandetta do cargo, na última semana. Teich prometeu apresentar nestas coletivas as novas diretrizes do Ministério da Saúde, incluindo as que tratam sobre as medidas de isolamento social.