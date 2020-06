Teich sobre acordo por produção de vacina: ‘Fui eu a pessoa que começou essa parceria’

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich comemorou neste sábado o acordo que o governo brasileiro fechou para a compra e produção de vacinas. Mais do que isso, Teich assumiu a “paternidade” pela parceria entre o Ministério da Saúde, a Universidade de Oxford, e a AstraZeneca. “Essa parceria foi iniciada no período em que estava no Ministério da Saúde, tendo sido eu a pessoa que começou essa parceria para o Brasil junto com a pesquisadora Sue Ann Costa Clemens, representante de Oxford, que teve um papel fundamental nesse processo”, escreveu o ex-ministro.

“Realço o papel fundamental da Anvisa e Conep nesse processo para que a pesquisa com a vacina pudesse ser trazida para o Brasil. Sem a agilidade e eficiência das duas instituições não seria possível ter trazido a pesquisa com a vacina de Oxford para o Brasil no tempo necessário.”