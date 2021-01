Teich: ‘Vacina com 50% de eficácia é bem-vinda’

Enquanto o governo faz troça da Coronavac, o ex-ministro da Saúde Nelson Teich comemora a chegada da vacina do Butantã, que deve ser a ponta de lança de um programa de imunização nacional contra a covid-19. “Uma vacina com 50% de eficácia é bem-vinda para o enfrentamento da Covid19, principalmente quando ela reduz drasticamente a hospitalização e a necessidade de cuidados por profissionais da saúde”, afirmou no Twitter.

“Existe razão para otimismo. O Programa de Vacinação vai reverter a situação atual causada pela Covid19. O importante agora é manter os cuidados que diminuem a transmissão da covid-19”, completou, indo na contramão do governo.

O ex-ministro também fez críticas a forma como o governo de São Paulo divulgou os números oficiais do imunizante. “A forma como foi apresentado o estudo da Coronavac no Brasil foi inadequada. Foi um erro estratégico. Valores que variaram de 100% a 77,96% em uma primeira apresentação, quando confrontados com um valor de 50,38% poucos dias depois, geraram muitas críticas e desconfiança.”